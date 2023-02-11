США проведут со странами Персидского залива переговоры по Ирану

Сотрудники администрации США проведут консультации в Саудовской Аравии 13-16 февраля с представителями стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по вопросам, касающимся Ирана, противовоздушной обороны (ПВО) и бор

Сотрудники администрации США проведут консультации в Саудовской Аравии 13-16 февраля с представителями стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по вопросам, касающимся Ирана, противовоздушной обороны (ПВО) и борьбы с терроризмом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.

Как следует из документа, американская межведомственная делегация "отправится в Саудовскую Аравию для участия во встречах рабочих групп ССАГПЗ 13-16 февраля". На консультациях, которые пройдут в Эр-Рияде, основное внимание уделят "трем приоритетным вопросам: интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне и безопасности на море, Ирану и борьбе с терроризмом", уточнили в Госдепартаменте.

В американскую делегацию войдут спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли, исполняющий обязанности координатора Госдепартамента по борьбе с терроризмом Кристофер Лендберг, заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул, а также другие дипломаты и военные.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году.