США продлят присутствие 4 тыс. военных в Румынии

США в субботу приняли окончательное решение о продлении базирования бригады 101-й воздушно-десантной дивизии в Румынии на девять месяцев с января 2023 года.

США приняли окончательное решение о продлении базирования бригады 101-й воздушно-десантной дивизии в Румынии на девять месяцев с января 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей администрации США.

В состав находящейся в Румынии в настоящее время бригады входят около 4 тыс. человек. В течение двух месяцев планируется провести ротацию военнослужащих. Их сменит прибывающая из США другая бригада той же дивизии. Кроме того, в Румынию для командования войсками будут направлены штабные офицеры и генерал-майор из 10-й горнопехотной дивизии ВС США.

Американские военнослужащие, как и прежде, будут находиться на авиабазе "Михаил Когэлничану", расположенной менее чем в 100 км от границы с Украиной. При этом они проводят регулярные учения в непосредственной близости от границы.

США направили своих военных в Румынию в начале 2022 года для усиления восточного фланга НАТО. Летом расположенный там контингент был увеличен до бригады. Военное командование США ранее изучало возможность ее перевода на другую базу НАТО в Восточной Европе.