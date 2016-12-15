США продлили санкции против Ирана еще на 10 лет

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты Америки продлили еще на 10 лет закон о санкциях против Ирана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Документ вступил в силу с 15 декабря.

В соответствии с американским законодательством к этому времени президент Барак Обама должен был либо подписать, либо отклонить законопроект о пролонгации антииранских санкций, принятый ранее Конгрессом США.

"Однако он не сделал ни того, ни другого, и поэтому документ автоматически стал законом", - пояснило AP.