США призвали своих граждан избегать мест скопления людей в Армении

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Соединенных Штатов в Армении выступило с обращением к своим гражданам, находящимся в данный момент в Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Посольство США в Армении в курсе продолжающихся в республике акций протеста. Из-за непредсказуемого характера демонстраций, могут возникнуть очаги насилия. Для вашей безопасности рекомендуем обходить места, непосредственно охваченные протестом и следить за развитием ситуации в местных СМИ", - говорится в официальном сообщении дипмиссии США в Армении.

17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Выдвижение и избрание Саргсяна спровоцировало массовые акции протеста в Ереване и других городах Армении.

Ранее МИД России опубликовало сообщение для своих граждан в Армении, с призывом избегать мест массового скопления людей.