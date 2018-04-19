США призвали своих граждан избегать мест скопления людей в Армении

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Соединенных Штатов в Армении выступило с обращением к своим гражданам, находящимся в данный момент в Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
"Посольство США в Армении в курсе продолжающихся в республике акций протеста. Из-за непредсказуемого характера демонстраций, могут возникнуть очаги насилия. Для вашей безопасности рекомендуем обходить места, непосредственно охваченные протестом и следить за развитием ситуации в местных СМИ", - говорится в официальном сообщении дипмиссии США в Армении.
17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Выдвижение и избрание Саргсяна спровоцировало массовые акции протеста в Ереване и других городах Армении.
Ранее МИД России опубликовало сообщение для своих граждан в Армении, с призывом избегать мест массового скопления людей.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости