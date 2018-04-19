 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США призвали своих граждан избегать мест скопления людей в Армении

    © Sputnik

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/  Посольство Соединенных Штатов в Армении выступило с обращением к своим гражданам, находящимся в данный момент в Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "Посольство США в Армении в курсе продолжающихся в республике акций протеста. Из-за непредсказуемого характера демонстраций, могут возникнуть очаги насилия. Для вашей безопасности рекомендуем обходить места, непосредственно охваченные протестом и следить за развитием ситуации в местных СМИ", - говорится в официальном сообщении дипмиссии США в Армении.

    17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Выдвижение и избрание Саргсяна спровоцировало массовые акции протеста в Ереване и других городах Армении.

    Ранее МИД России опубликовало сообщение для своих граждан в Армении, с призывом избегать мест массового скопления людей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi