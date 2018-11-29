США призвали ЕС ввести санкции против Ирана

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ США призывают ЕС ввести санкции против Ирана в связи с ракетным распространением.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы призываем все страны, особенно Европейский союз, ввести ракетные санкции со стороны ЕС, чтобы мы могли начать регулировать риски возникновения регионального конфликта через ракетное распространение", — сказал он.

Он отметил, что Иран, по мнению США, продолжает наращивать разработку и пуски ракет.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении двух граждан Ирана.