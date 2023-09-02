США предоставят Украине снаряды с обедненным ураном

В новом пакете военной помощи от США в Украину впервые отправят бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, а танки "Абрамс" хотят доставить в Украину в ближайшие недели.

В новом пакете военной помощи от США в Украину впервые отправят бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, а танки "Абрамс" хотят доставить в Украину в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, такую информацию журналистам подтвердили два американских чиновника.

Эти снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине.

Боеприпасы могут использоваться с американских танков "Абрамс", которые, по словам лица, знакомого с этим вопросом, будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, в зависимости от того, что в него войдет.