США приостановили решение о выводе значительной части войск из Германии

Новая администрация США приостановила принятое в прошлом году решение о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии.

Новая администрация США приостановила принятое в прошлом году решение о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

По его словам, "предварительно запланированный" вывод американских войск из ФРГ, "который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен". "Новая администрация спокойно сообщила нам о необходимости провести тщательную проверку - от начальной до конечной стадии" - <...> и после этого мы вернемся на исходные позиции, - отметил генерал. - И цель этого - всесторонне изучить все варианты, от А до Я, чтобы можно было провести стратегический анализ каждого из этих вариантов".

Как подчеркнул Уолтерс, американский министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра" решения предыдущей американской администрации. "В конечном итоге он вместе с президентом США [Джо Байденом] примет решение", - подчеркнул глава ЮКОМ. Он отказался комментировать возможные сроки завершения пересмотра решения о выводе войск и добавил, что руководству Пентагона необходимо время для этого.

Экс-министр обороны США Марк Эспер объявил 29 июля 2020 года о выводе из Германии 11,9 тыс. военнослужащих. По его словам, примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию, при этом в ФРГ останутся максимум 25 тыс. американских солдат и офицеров. О подготовке таких планов предупреждал в середине июня 45-й президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.