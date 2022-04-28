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США приняли акт о поддержке Грузии

США приняли акт о поддержке Грузии 09:57
В регионе
28 апреля 2022 г. 10:27
США приняли акт о поддержке Грузии

Палата представителей Конгресса США утвердила акт о поддержке Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил Государственный департамент США.

Документ предусматривает установление прочного стратегического партнерства между двумя странами на законодательном уровне.

В документу говорится, что США решительно поддерживают суверенитет, независимость, территориальную целостность, европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии, а также право ее граждан самостоятельно определять свое будущее, внешнюю политику и политику безопасности.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что принятие акта подтверждает укрепление стратегического партнерства между США и Грузией. Он поблагодарил Палату представителей за поддержку суверенитета, территориальной целостности, демократии и интеграции Грузии в НАТО.

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Версия на английском языке United States adopts act of support for Georgia
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Gürcüstana dəstək aktı qəbul edilib

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