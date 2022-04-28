США приняли акт о поддержке Грузии

09:57

Палата представителей Конгресса США утвердила акт о поддержке Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил Государственный департамент США.

Документ предусматривает установление прочного стратегического партнерства между двумя странами на законодательном уровне.

В документу говорится, что США решительно поддерживают суверенитет, независимость, территориальную целостность, европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии, а также право ее граждан самостоятельно определять свое будущее, внешнюю политику и политику безопасности.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что принятие акта подтверждает укрепление стратегического партнерства между США и Грузией. Он поблагодарил Палату представителей за поддержку суверенитета, территориальной целостности, демократии и интеграции Грузии в НАТО.