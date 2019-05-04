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США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС "Бушер"

​США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС "Бушер"
© i24 News

Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие американских санкций.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, которая привела подробности принятого госсекретарем Майклом Помпео решения ужесточить ограничения в отношении ядерной программы Ирана.

"С 4 мая помощь в расширении иранской АЭС в Бушере за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие санкций. Кроме того, рестрикции могут быть введены и в связи с деятельностью, связанной с вывозом обогащенного урана из Ирана в обмен на природный уран", - отметила она.

Речь идет о том, что США прекращают применять исключения из режима своих санкций, позволявшие Тегерану производить обмен обогащенного урана на так называемый желтый пирог - концентрат, получаемый в процессе обработки урановой руды.

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