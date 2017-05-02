США пригрозили санкциями нарушителям на выборах в Армении

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты Америки запретят участвовать в финансируемых американским правительством программах лицам, причастным к нарушениям на парламентских выборах в Армении 2 апреля.

Как передает Report, об этом в интервью армянскому сайту 168.am заявил посол США в Армении Ричард Миллз.

"Имеющиеся достоверные сведения мы можем использовать и используем, чтобы нарушившие избирательный процесс лица были лишены возможности участвовать в финансируемых правительством США программах и мероприятиях", - сказал Р. Миллз.

По его словам, хотя выборы 2 апреля стали шагом вперед в демократическом развитии Армении, однако американская сторона указывала на широко распространенные и достоверные сообщения о случаях взяток, давлений на избирателей и применения административного ресурса.

"Это совпадает с замечаниями других представителей международного сообщества. Мы призвали правительство провести полноценное расследование по всем заявлениям, на основе всех доказательств, касающихся нарушений", - указал дипломат.