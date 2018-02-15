США пригрозили Армении санкциями за покупку российского оружия

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ США предупредили Армению о возможных санкциях в случае заключения сделок с внесенными в список российскими компаниями.

Как передает Report со ссылкой на армянское издание "Айкакан жаманак", об говорится в заявлении посольства США в Ереване.

"Мы оповестили правительства и частные компании ряда стран о том, что в случае заключения существенных сделок с внесенными в список российскими компаниями возможно применение санкций", - отметили в американском диппредставительстве.

Издание отмечает, что из контекста становится понятно, о какой "существенной сделке" идет речь.

Напомним, что в декабре прошлого года президент Армении Серж Саргсян подписал принятый ранее парламентом страны закон о ратификации соглашения по российскому кредиту на 100 млн долларов на закупку российских вооружений.

"Ограничивая возможности других стран по приобретению у России военно-разведывательных средств, мы лишаем РФ доходов от их продажи, которые могут быть использованы с целью продолжения международной кампании негативного влияния и дестабилизации", - уточнили в посольстве США в Армении.

Министр финансов Армении Вардан Арамян подтвердил, что риск санкций существует. По его словам, в случае создания проблемной для Еревана ситуации будут начаты переговоры с американскими партнерами.