США предупредили своих граждан в Стамбуле о возможных атаках на них

https://report.az/storage/news/b6982c98de53b2e0bac27848706977fc/2c066cb1-7998-4919-9d9a-3c9518884338_292.jpg
Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ О возможных терактах и попытках похищения американцев предупредило своих граждан генконсульство США в Стамбуле.
Как передает Report, в сообщении дипведомства говорится, что атаки на американцев могут носить как подготовленный, так и спонтанный характер, включать в себя "вооруженные нападения, попытки похищения, подрывы, или другие акты насилия".
Генконсульство не уточняет, какие категории американцев могут стать объектами нападения.
News DepartmentАвтор новости