США предупредили своих граждан в Стамбуле о возможных атаках на них

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ О возможных терактах и попытках похищения американцев предупредило своих граждан генконсульство США в Стамбуле.

Как передает Report, в сообщении дипведомства говорится, что атаки на американцев могут носить как подготовленный, так и спонтанный характер, включать в себя "вооруженные нападения, попытки похищения, подрывы, или другие акты насилия".

Генконсульство не уточняет, какие категории американцев могут стать объектами нападения.