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    США предупредили своих граждан в Стамбуле о возможных атаках на них

    Атаки на американцев могут носить как подготовленный, так и спонтанный характер

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ О возможных терактах и попытках похищения американцев предупредило своих граждан генконсульство США в Стамбуле.

    Как передает Report, в сообщении дипведомства говорится, что атаки на американцев могут носить как подготовленный, так и спонтанный характер, включать в себя "вооруженные нападения, попытки похищения, подрывы, или другие акты насилия".

    Генконсульство не уточняет, какие категории американцев могут стать объектами нападения.

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