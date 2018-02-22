США предупредили страны о санкциях в случае заключения крупных военных сделок с Россией

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты предупредили правительства других стран о возможности введения против них санкций в случае заключения с Вооруженными силами России "крупных сделок".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на высокопоставленных представителей вашингтонской администрации.

По версии руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, американская администрация считает, что ей удалось предотвратить за счет применения нового закона США об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР заключение Москвой различных сделок с зарубежными контрагентами на сумму более $3 млрд.

"Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", что, как она полагает, "можно считать успехом в части привлечения России к ответственности".