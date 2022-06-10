США предоставят Украине 7,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки

США предоставят Украине 7,5 млрд долларов помощи для финансирования расходов бюджета.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.
"С нетерпением жду сотрудничества с [премьер-министром Украины] Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине <...>", - написала посол в Twitter. "С прямой бюджетной поддержкой в размере 7,5 млрд долларов, мы обеспечим, чтобы Украина оставалась сильной", - заявила Бринк.
В четверг посол США заявила, что объем уже оказанной помощи Украине от США достиг 1 млрд долларов. Она добавила, что ожидается предоставление еще 7,5 млрд долларов помощи Украине от США, но не уточнила, на какие нужды пойдут средства.
В мае президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине дополнительной помощи примерно на 40 млрд долларов. Из этой суммы, как предполагается, около 20 млрд долларов пойдет непосредственно на военную помощь.