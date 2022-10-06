США предоставят Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме

В Киев с визитом прибыла глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Павер. Сегодня, 6 октября, она объявит о предоставлении 55 млн долларов помощи Украине для подготовки к зиме.

В Киев с визитом прибыла глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Павер. Сегодня, 6 октября, она объявит о предоставлении 55 млн долларов помощи Украине для подготовки к зиме.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба USAID.

Финансовая помощь будет направлена на ремонт, а также техническое обслуживание труб и оборудования, поставляющего газ до учебных заведений, больниц, предприятий и жилищ украинцев.

Во время оказания помощи, в первую очередь, внимание будет уделяться тем регионам, которые больше всего пострадали в результате боевых действий РФ в стране - Харьковской, Запорожской, Одесской, Киевской и т.д.