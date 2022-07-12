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США предоставили Украине еще один грант

США предоставили Украине еще один грант США выделили Украине грантовую помощь в размере 1,7 млрд долларов.
В регионе
12 июля 2022 г. 12:40
США предоставили Украине еще один грант

США выделили Украине грантовую помощь в размере 1,7 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

Это уже второй грант Соединенных Штатов за последние две недели, сумма помощи составила 3 млрд долларов.

"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма пособия составила 3 млрд долларов", — говорится в сообщении.

В мае этого года Украина получила от международных партнеров менее 2 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета вместо необходимых 5 млрд. А в июне представитель Госдепа Дерек Хоган заявил, что Соединенные Штаты планируют ежемесячно выделять Украине по 1,5 млрд долларов для поддержки бюджета этой страны.

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