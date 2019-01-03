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    США предложили Турции системы "Patriot"

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Американская администрация предложила Турции системы ЗРК "Patriot".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, при этом Турция не намерена отказываться от поставок российских "S-400".

    Согласно распространенной информации, американская делегация провела встречи в Министерствах обороны и оборонной промышленности, а также в МИД Турции. 

    На встречах американская сторона выступила с предложением о поставках систем ЗРК "Patriot". Анкара затребовала расценки и предложения о технологической новизне. 

    Отметим, что установка в Турции зенитных ракетных комплексов "S-400" начнется в октябре 2019 года. Официальный Кремль заявил, что подтверждение официальным Вашингтоном намерения поставить Турции системы ЗРК "Patriot" никак не отразится на российско-турецких договоренностях по "S-400". 

    28 августа 2018 года экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Америка советует Турции отказаться от поставок российских комплексов "S-400".

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