США предложили Турции отказаться от наземной операции

США предложили Турции отказаться от наземной операции и вывести подразделения курдов с севера Сирии на расстояние 30 км от турецкой границы.

США предложили Турции отказаться от наземной операции и вывести подразделения курдов с севера Сирии на расстояние 30 км от турецкой границы.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriyet.

"Зная о решимости президента Эрдогана, американцы приняли меры, чтобы решить этот вопрос без операции. Так, состоялись переговоры между главами генштабов США и Турции Марком Милли и Яшаром Гюлером. Также министр нацобороны Турции Хулуси Акар принял посла США в Анкаре Флейка", - пишет издание.

В материале издания отмечается, что на переговорах обсуждался компромиссный вариант - отвод курдских сил на расстояние до 30 км от границы с Турцией. "Причина таких уступок перед Турцией - наличие непосредственно американских военнослужащих в рядах курдских сил".