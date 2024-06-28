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США позитивно оценивают договоренности о делимитации между Азербайджаном и Арменией

США позитивно оценивают договоренности о делимитации между Азербайджаном и Арменией Недавние договоренности о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией было очень важным шагом вперед.
В регионе
28 июня 2024 г. 17:14
США позитивно оценивают договоренности о делимитации между Азербайджаном и Арменией

США считают важным прогрессом недавние договоренности о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.

Среди позитивных шагов в мирном процессе между Баку и Ереваном представитель Госдепа назвал поддержку Арменией председательства Азербайджана на COP29, договоренности о делимитации границы, в том числе возвращение Азербайджану четырех сел.

"Думаю, что недавние договоренности о делимитации границ были очень важным шагом вперед. Армения готова предпринять смелые шаги для установления мира. И, я думаю, мы видим, что Азербайджан отвечает взаимностью, и на этом стоит сосредоточиться", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

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