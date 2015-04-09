США потребовали от Ирана прекратить поддерживать хуситов

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри потребовал от Ирана прекратить поддержку повстанцев-хуситов в Йемене. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-Би-си, Д. Керри заявил, что США окажут поддержку тем странам Ближнего Востока, которым Иран будет угрожать, и не будут безучастно наблюдать за дестабилизацией ситуации в регионе.

Иран оказывает поддержку повстанцам-хуситам в Йемене, в то время как США поддерживают саудовскую коалицию, которая проводит бомбардировки позиций повстанцев.

В среду Иран отправил два военных корабля к йеменскому порту Аден для оказания поддержки хуситам.