Спецпредставитель Госдепартамента США дал совет президенту Украины по поводу Саакашвили

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал президенту Петру Порошенко дать экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возможность разрешить вопрос об украинском гражданстве через суд, а самому заняться другими вопросами, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Если Украина хочет строить правовое государство, Михеилу Саакашвили нужно дать возможность отстоять свое гражданство в суде. Порошенко следует менее драматично подходить к Саакашвили и заняться вопросами улучшения управления страной и борьбой с коррупцией", - заявил Волкер.