США поддержали вступление Украины в НАТО

США в очередной раз подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

США в очередной раз подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялась в четверг в Киеве. После нее Блинкен заявил, что обсудил с украинским президентом евроатлантические перспективы Украины и борьбу с коррупцией".

"Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО", - цитирует Ермака офис президента Украины.

Он отметил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.