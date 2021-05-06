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США поддержали вступление Украины в НАТО

США поддержали вступление Украины в НАТО США в очередной раз подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
В регионе
6 мая 2021 г. 19:19
США поддержали вступление Украины в НАТО

США в очередной раз подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялась в четверг в Киеве. После нее Блинкен заявил, что обсудил с украинским президентом евроатлантические перспективы Украины и борьбу с коррупцией".

"Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО", - цитирует Ермака офис президента Украины.

Он отметил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.

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Версия на английском языке Washington supports Ukraine's NATO accession

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