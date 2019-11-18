​США поддержали протесты в Иране

США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в их мирных протестах против режима, который должен был бы возглавлять его. Мы осуждаем применение силы со смертельным исходом и жесткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов", - отмечается в сообщении Белого дома США.

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави отмечал, что считает заявление США по протестам в Иране вмешательством в дела страны. До этого официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".