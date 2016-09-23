США подарит Грузии два пограничных корабля

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Правительство США передаст в дар Службе береговой охраны пограничной полиции Грузии два пограничных корабля. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МВД Грузии по итогам встречи министра внутренних дел страны Георгия Мгебришвили с послом США в Грузии Яном Келли.

"30 сентября состоится визит делегации МВД Грузии в США. В рамках этого визита в Балтиморе состоится церемония передачи правительством США Службе береговой охраны пограничной полиции Грузии двух пограничных кораблей класса Island", - отмечается в документе.

С конца 1990-х годов США оказывает Грузии регулярную техническую, финансовую и другую помощь в процессе защиты морских границ и укрепления законности в стране, в подготовке кадров, создании инфраструктуры, техническом оснащении Службы береговой охраны. В 2014 году в причерноморском поселке Супса был введен в строй Центр управления морскими операциями, строительство которого было профинансировано правительством США.