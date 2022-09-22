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США поблагодарили Турцию за посредничество в обмене военнопленными

США поблагодарили Турцию за посредничество в обмене военнопленными Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поблагодарил Турцию за посредничество в обмене военнопленными между Украиной и Россией.
В регионе
22 сентября 2022 г. 08:58
США поблагодарили Турцию за посредничество в обмене военнопленными

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поблагодарил Турцию за посредничество в обмене военнопленными между Украиной и Россией.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Выражаю признательность правительству Турции за решающий вклад в реализацию зерновой сделки, а также за посредничество в обмене пленными между Украиной и Россией", - отметил Салливан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обмене 200 военнопленными в среду между Россией и Украиной.

Глава турецкого государства заявил, что обмен пленными состоялся в результате переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению войны, подчеркнул турецкий лидер, добавив, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом.

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Версия на английском языке Biden's adviser thanks Turkiye for exchange of Ukrainian and Russian prisoners
Версия на азербайджанском языке Baydenin müşaviri Türkiyəyə Ukrayna və Rusiya əsirlərinin mübadiləsinə görə təşəkkür edib

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