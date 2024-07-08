США пересматривают все программы сотрудничества с Грузией

США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией, рассчитывая на смену страной стратегического курса.

США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией, рассчитывая на смену страной стратегического курса.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер.

"Мы надеемся, что станем свидетелями смены стратегического курса, проводимого правительством Грузии. Но на данный момент все наши программы сотрудничества с Грузией поставлены на пересмотр", - заявил он.

Министерство обороны США на прошлой неделе сообщило, что совместные учения ВС США и Грузии Noble Partner, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений.