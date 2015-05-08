США отказали в выдаче визы ​сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна, Левону Кочаряну и его жене певице Сирушо и на этот раз не удастся отправиться в США. Как сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Жаманак", посольство США в Армении не предоставило въездную визу паре Кочарянов.

"Дело в том, что они, находясь в США во время рождения ребенка, нарушили указанные в визе сроки пребывания.

Для проверки достоверности сведений накануне обратились к Сирушо. Однако певица рассердилась из-за звонка в неурочный час и посоветовала обращаться по рабочим вопросам к своему представителю. Во всяком случае, Сирушо не опровергла, но и не подтвердила сведения", - пишет газета "Жаманак".