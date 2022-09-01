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США отказали в выдаче визы министру внутренних дел РФ

США отказали в выдаче визы министру внутренних дел РФ США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН - российской делегации не выдали визы.
В регионе
1 сентября 2022 г. 20:20
США отказали в выдаче визы министру внутренних дел РФ

США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН - российской делегации не выдали визы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы", - сказал Небензя, выступая на саммите.

"В этой связи хотели бы вновь подчеркнуть, что предоставление виз для делегатов – это не привилегия, а международно-правовая обязанность США", - добавил он.

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