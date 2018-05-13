США опасаются, что их военная база на юге Сирии может быть захвачена Ираном

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Ряд представителей вашингтонской администрации высокого ранга опасаются, что военная база США в районе Эт-Танф на юге Сирии может быть захвачена иранскими или поддерживающими Тегеран силами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

В администрации полагают, что расположенную в пустыне базу могут якобы окружить шиитские отряды. В свою очередь, как считают некоторые представители американских властей, авиаудары по этим силам лишь еще больше втянут Пентагон в сирийский конфликт.

По мнению издания, судьба базы в Эт-Танфе указывает на противоречия в американской политике в отношении Ирана. Газета рассказывает о том, что изначально гарнизон создавался для борьбы с ИГ, однако в прошлом году ему пришлось несколько раз наносить удары по шиитским отрядам, находившимся в регионе. По мнению ряда других должностных лиц администрации США высокого ранга, базу можно использовать для того, чтобы начать "большую кампанию против военного влияния Тегерана в регионе".