США окажут содействие Армении в развитии атомной энергетики

США обещали Армении поддержку в развитии атомной энергетики и обеспечении энергобезопасности.

США обещали Армении поддержку в развитии атомной энергетики и обеспечении энергобезопасности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в итоговом заявлении после трехсторонней встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Армении Никола Пашиняна в Брюсселе.

Отмечается, что США работают над поддержкой диверсификации энергетики и изучением возможности новых вариантов мирной ядерной энергетики, в которых приоритет отдается ядерной безопасности и самым высоким стандартам нераспространения.

"Вашингтон также готов работать с Ереваном над привлечением дополнительных американских инвестиций, оптимизацией возможностей торговли технологиями, увеличением сотрудничества в области кибербезопасности и расширением технологической инфраструктуры", - сказано в заявлении.