О нас

США окажут содействие Армении в развитии атомной энергетики

США окажут содействие Армении в развитии атомной энергетики США обещали Армении поддержку в развитии атомной энергетики и обеспечении энергобезопасности.
В регионе
5 апреля 2024 г. 17:53
США окажут содействие Армении в развитии атомной энергетики

США обещали Армении поддержку в развитии атомной энергетики и обеспечении энергобезопасности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в итоговом заявлении после трехсторонней встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Армении Никола Пашиняна в Брюсселе.

Отмечается, что США работают над поддержкой диверсификации энергетики и изучением возможности новых вариантов мирной ядерной энергетики, в которых приоритет отдается ядерной безопасности и самым высоким стандартам нераспространения.

"Вашингтон также готов работать с Ереваном над привлечением дополнительных американских инвестиций, оптимизацией возможностей торговли технологиями, увеличением сотрудничества в области кибербезопасности и расширением технологической инфраструктуры", - сказано в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

У пассажирки рейса Дели-Алматы выявили холеру
У пассажирки рейса Дели-Алматы выявили холеру
5 апреля 2024 г. 19:00
В Казани подросток умер из-за отравления неизвестными веществами
В Казани подросток умер из-за отравления неизвестными веществами
5 апреля 2024 г. 17:12
Генсек Совета Европы посетит Армению
Генсек Совета Европы посетит Армению
5 апреля 2024 г. 16:48
Словацкий политолог: Угрозы со стороны России стоит принимать всерьез
Словацкий политолог: Угрозы со стороны России стоит принимать всерьез
5 апреля 2024 г. 15:58
Пашинян: Настало время развивать экономические связи с ЕС и США
Пашинян: Настало время развивать экономические связи с ЕС и США
5 апреля 2024 г. 15:15
Назначен новый глава Службы разведки Грузии
Назначен новый глава Службы разведки Грузии
5 апреля 2024 г. 14:59
Блинкен: США поддерживают усилия Армении для установления мира в регионе
Блинкен: США поддерживают усилия Армении для установления мира в регионе
5 апреля 2024 г. 14:44
Боррель: ЕС объединит усилия с США для поддержки Армении
Боррель: ЕС объединит усилия с США для поддержки Армении
5 апреля 2024 г. 14:42
ЕС выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет
ЕС выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет
5 апреля 2024 г. 14:18
Песков: Россия оценит переговоры в Брюсселе после появления официальных заявлений Еревана
Песков: Россия оценит переговоры в Брюсселе после появления официальных заявлений Еревана
5 апреля 2024 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi