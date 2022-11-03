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США одобрили возможную продажу Финляндии ракет на 500 млн долларов

США одобрили возможную продажу Финляндии ракет на 500 млн долларов Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов.
В регионе
3 ноября 2022 г. 04:47
США одобрили возможную продажу Финляндии ракет на 500 млн долларов

Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону проверенного партнера, который играет важную роль в поддержании стабильности в Европе. Для интересов США жизненно важно помогать Финляндии развивать и поддерживать мощный потенциал самообороны", - подчеркнули в Пентагоне.

Американская сторона полагает, что власти Финляндии используют эти ракеты для "увеличения своих национальных запасов, укрепления наземной и воздушной обороны на северном фланге Европы".

"Наращивание национальных запасов играет важную роль для обороны Финляндии и сдерживания из-за ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Европе", - поясняется в заявлении.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Finlandiyaya 500 milyon dollarlıq raket satışına icazə verib

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