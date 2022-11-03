США одобрили возможную продажу Финляндии ракет на 500 млн долларов

Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов.

Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает CNN .

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону проверенного партнера, который играет важную роль в поддержании стабильности в Европе. Для интересов США жизненно важно помогать Финляндии развивать и поддерживать мощный потенциал самообороны", - подчеркнули в Пентагоне.

Американская сторона полагает, что власти Финляндии используют эти ракеты для "увеличения своих национальных запасов, укрепления наземной и воздушной обороны на северном фланге Европы".

"Наращивание национальных запасов играет важную роль для обороны Финляндии и сдерживания из-за ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Европе", - поясняется в заявлении.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.