США одобрили кандидатуру нового посла Армении в Вашингтоне

США одобрили кандидатуру нового посла Армении — им станет нынешний министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

При этом причина задержки его отъезда в Вашингтон остается неизвестной.

Отмечается, что в правительстве Армении назначение Мкртчяна восприняли неоднозначно — есть сомнения в его способности эффективно работать на этом посту.

Срок полномочий действующего посла Армении в США Лилит Макунц, назначенной в 2021 году, истек 2 августа этого года. Новое назначение не утверждено, а президент не подписывал указ о продлении ее мандата. Поэтому согласно законодательству Армении, с 3 августа она не может официально представлять страну.