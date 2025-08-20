США одобрили кандидатуру нового посла Армении в Вашингтоне

О нас

20 августа 2025 г. 11:31
США одобрили кандидатуру нового посла Армении — им станет нынешний министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

При этом причина задержки его отъезда в Вашингтон остается неизвестной.

Отмечается, что в правительстве Армении назначение Мкртчяна восприняли неоднозначно — есть сомнения в его способности эффективно работать на этом посту.

Срок полномочий действующего посла Армении в США Лилит Макунц, назначенной в 2021 году, истек 2 августа этого года. Новое назначение не утверждено, а президент не подписывал указ о продлении ее мандата. Поэтому согласно законодательству Армении, с 3 августа она не может официально представлять страну.

