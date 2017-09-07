США обвинили экс-министра экономики Турции в нарушении антииранских санкций

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Власти США обвинили бывшего министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна, бывшего главного управляющего турецкого госбанка Сулеймана Аслана и еще двух человек в нарушении американских санкций против Ирана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Американские прокуроры заявили, что четверо подозреваемых вступили в сговор, чтобы использовать финансовую систему США для осуществления многомиллионных сделок в интересах правительства Ирана и иранских предприятий, что было запрещено санкциями США.

Подозреваемые являются соучастниками обширной схемы с целью избежать ограничений США против Ирана, вместе с другими подсудимыми - иранским бизнесменом Резой Заррабом, а также турецким банкиром Мехметом Хаканом Атиллой и другими лицами.

Согласно сообщению на сайте минюста США, схема широко действовала за счет турецкого государственного банка, где Аслан был главным управляющим, Атилла — заместителем главного управляющего по международной банковской деятельности. Подозреваемые содействовали деятельности Зарраба и скрывали роль банка в этом деле.

Бывший министр экономики Турции, как сообщили американские прокуроры, получил десятки миллионов долларов с части доходов схемы для оказания услуг правительству Ирана.