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США обратились к Турции с просьбой изучить зенитно-ракетный комплекс С-400

США обратились к Турции с просьбой изучить зенитно-ракетный комплекс С-400 Соединенные Штаты запрашивали у Турции доступ к приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 для их изучения.
В регионе
7 мая 2023 г. 15:34
США обратились к Турции с просьбой изучить зенитно-ракетный комплекс С-400

Соединенные Штаты запрашивали у Турции доступ к приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 для их изучения.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Habertürk заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"США просили предоставить доступ к С-400, чтобы их изучить. Но для нас это было недопустимо, это противоречило нашей независимой политике. Мы отказали", - сообщил он.

Кроме того, Чавушоглу рассказал, что Турция получала предложения насчет отправки С-400 в Украину. "Нам поступали такие предложения, но мы отказались. Мы покупали их [ЗРС] для своих нужд", - пояснил глава МИД.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" сообщила, что контракт на поставки этих комплексов выполнен. В тот момент у республики не было на вооружении систем защиты от воздушных угроз уровня и возможностей С-400. Как проинформировал в августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, он подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Türkiyəyə S-400 zenit-raket kompleksini öyrənmək üçün müraciət edib

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