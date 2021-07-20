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США обеспокоились ситуацией на армяно-азербайджанской границе

США обеспокоились ситуацией на армяно-азербайджанской границе «Посольство США обеспокоено инцидентами на границе между Арменией и Азербайджаном, последний из которых произошел в районе Садарака».
В регионе
20 июля 2021 г. 19:08
США обеспокоились ситуацией на армяно-азербайджанской границе

«Посольство США обеспокоено инцидентами на границе между Арменией и Азербайджаном, последний из которых произошел в районе Садарака».

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского посольства в Армении.

В публикации написано следующее:

"Мы призываем обе стороны к скорейшей деэскалации напряженности, мирному решению и созданию благоприятной для возобновления предметных переговоров атмосферы".

Напомним, что 19 июля в 17:00, 20:50 и в 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглы получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение. Ответным огнем противник был подавлен.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycan və Ermənistana çağırış etdi

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