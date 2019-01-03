США обеспокоены торговлей нефтью между YPG/PKK и Ираном

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ США обеспокоены в связи с тем, что террористическая организация YPG/PKK осуществляет на территории Сирии продажу нефти Ирану. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мне не понравилось то, что они продают Ирану то немногое количество нефти, которое у них в руках. Мы попросили их не продавать (нефть). Наши партнеры, курды, продают нефть Ирану, меня это совсем не радует", - сказал американский лидер.

При этом он отметил, что США хотят обеспечить защиту YPG/PKK, поскольку Вашингтон выводит войска из региона. "Они (YPG/PKK) не нравятся Турции, но нравятся другим. Они очень хорошо сражаются. Мы хотим защитить курдов. Но я не хочу быть в Сирии вечно. Там песок и смерть",-сказал Трамп.

Кроме того, Трамп опроверг приписываемое ему заявление о том, что процесс вывода американских подразделений из Сирии займет четыре месяца. "Я не говорил ничего о медленном или быстром выводе (войск из Сирии – ред.). Некоторые говорят, что я озвучил срок в четыре месяца, но я не говорил и этого. Мы уйдем из Сирии в течение определенного периода времени",-заявил глава Белого дома.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ о начале вывода войск из Сирии.