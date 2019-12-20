США не будут делать исключения из санкций против Ирана для стран региона

Соединенные Штаты Америки не делают никаких исключений из санкций в отношении Ирана для сопредельных и других стран и будут применять их в случае любой деятельности, которую американская сторона считает запрещенной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы вводим санкции применительно к любой деятельности, которая подпадает под санкции. Такова наша политика, и она применяется во всех случаях, никаких исключений из нее нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каким образом могут избежать американских санкций другие страны в регионе, которые хотят выстраивать отношения с Ираном.

По его словам, в некоторых случаях США вводят санкции напрямую против физических и юридических лиц из Ирана, но есть также вторичные санкции

"Эта политика первичных и вторичных санкций существует уже какое-то время, и мы на самом деле не делаем никаких исключений из нее", - пояснил Б.Хук.