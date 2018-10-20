США не отменит санкции в отношении КНДР, хочет сообщить Болтон России

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Экономические санкции против КНДР будут действовать до тех пор, пока страна не откажется от ядерного арсенала.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом помощник президента США по национальной безопасности собирается поговорить во время визита в Москву.

В Соединенных Штатах позицию России и Китая относительно ослабления санкций КНДР не разделяют, сообщает агентство. 10 октября прошла трехсторонняя встреча заместителей глав МИД России, КНДР и Китая, в ходе которой было принято единогласное решение о пересмотре санкций КНДР от Совета безопасности ООН.