США не намерены снимать санкции с России в обмен на доступ к украинским портам

США отвергают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокирование доступа к украинским портам.

США отвергают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокирование доступа к украинским портам.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали пустые обещания от Российской Федерации. Я думаю, у нас есть основания для скептицизма, когда мы слышали разные обещания и предложения из России", - сказал Прайс, сообщает "Европейская правда".

Он назвал ужасным, что Россия стремится использовать продукты питания и энергию как оружие.

"Скорейшее решение проблемы роста цен на сырье, продовольствие во всем мире – это прекращение россиянами этой жестокой войны, прекращение Россией блокады портов Украины, прекращение нападений на зерновые элеваторы, прекращение нападений на суда с зерном", - добавил Прайс.

Он отверг утверждение России о том, что продовольственный кризис якобы связан с санкциями против этой страны, заявив, что РФ занимается дезинформацией.