США не думают, что Иран решил возобновить программу ядерного оружия

Соединенные Штаты не считают, что руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия.
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"Исходя из имеющихся у нас данных, мы не думаем, что высшее руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия, которую, как мы считаем, они остановили в конце 2003 года", - сказал он.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) вряд ли возможно в ближайшее время.
Иранская сторона же сообщила об альтернативном проекте в случае провала переговоров.