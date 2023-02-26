США не думают, что Иран решил возобновить программу ядерного оружия

Соединенные Штаты не считают, что руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия.

Соединенные Штаты не считают, что руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью телекомпании СBS.

"Исходя из имеющихся у нас данных, мы не думаем, что высшее руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия, которую, как мы считаем, они остановили в конце 2003 года", - сказал он.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) вряд ли возможно в ближайшее время.

Иранская сторона же сообщила об альтернативном проекте в случае провала переговоров.