США назвали Турцию важным союзником по НАТО

Администрация президента США Джо Байдена продолжает считать Анкару важным союзником по НАТО.

Администрация президента США Джо Байдена продолжает считать Анкару важным союзником по НАТО.

Как передает Report , с таким заявлением выступил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты сохраняют за президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом право комментировать свои высказывания.

"Нам необязательно соглашаться со всем, что он говорит по любому вопросу, чтобы придерживаться того факта, что он является важным союзником по НАТО", - заявил Кирби.

Он подчеркнул, что турецкий лидер внес положительный вклад, в частности, в реализацию черноморской зерновой инициативы.