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США назвали Алма-Атинскую декларацию основой делимитации границы Азербайджана и Армении

США назвали Алма-Атинскую декларацию основой делимитации границы Азербайджана и Армении Администрация Соединенных Штатов считает Алма-Атинскую декларацию основой для процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
28 апреля 2024 г. 22:33
США назвали Алма-Атинскую декларацию основой делимитации границы Азербайджана и Армении

Администрация Соединенных Штатов считает Алма-Атинскую декларацию основой для процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты приветствуют соглашение Армении и Азербайджана об использовании Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации границ", - сообщил в письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер по итогам разговора.

По его словам, госсекретарь и премьер обсудили "поддержку США достижению прогресса между Азербайджаном и Арменией в вопросе заключения прочного и надежного мирного соглашения".

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