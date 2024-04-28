США назвали Алма-Атинскую декларацию основой делимитации границы Азербайджана и Армении

Администрация Соединенных Штатов считает Алма-Атинскую декларацию основой для процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Администрация Соединенных Штатов считает Алма-Атинскую декларацию основой для процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты приветствуют соглашение Армении и Азербайджана об использовании Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации границ", - сообщил в письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер по итогам разговора.

По его словам, госсекретарь и премьер обсудили "поддержку США достижению прогресса между Азербайджаном и Арменией в вопросе заключения прочного и надежного мирного соглашения".