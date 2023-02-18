США направит Турции свыше 500 тонн гуманитарной помощи

Из американского порта Элизабет (штат Нью-Джерси) вышло судно "Невзат Калкаван" в направлении турецкого порта в Мерсине. Он доставит 420 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения регионы Турции.

Из американского порта Элизабет (штат Нью-Джерси) вышло судно "Невзат Калкаван" в направлении турецкого порта в Мерсине. Он доставит 420 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения регионы Турции.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, в церемонии отправки корабля с гумпомощью приняли участие посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Меркан и генконсул в Нью-Йорке Рейхан Озгюр.

Поcол Турции сообщил о том, что гуманитарная помощь из 42 контейнеров прибудет в Мерсин в течение 20 дней.

Помимо этого, грузовой самолет, перевозящий около 100 тонн гумпомощи, отправится в Турцию в понедельник, 20 февраля.

В целом, на территории США были организованы 10 центров сбора помощи, в том числе Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Делавэре.