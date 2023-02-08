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США направили в Турцию более 150 спасателей

США направили в Турцию более 150 спасателей Соединенные Штаты направили в Турцию свыше 150 спасателей для ликвидации последствий землетрясения на юго-востоке страны.
В регионе
8 февраля 2023 г. 03:48
США направили в Турцию более 150 спасателей

Соединенные Штаты направили в Турцию свыше 150 спасателей для ликвидации последствий землетрясения на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен на состоявшейся в Госдепартаменте встрече с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом.

"До настоящего времени мы направили в Турцию более 150 сотрудников поисково-спасательных служб. Есть американские вертолеты, которые помогают Турции в усилиях по реагированию на последствия удара стихии в самых труднодоступных районах. Мы поддерживаем тесные контакты с турецким правительством", - сказал он.

Разрушительное землетрясение, произошедшее 6 февраля, затронуло 13,5 млн человек в 10 провинциях Турции. В район землетрясения была направлена помощь из 65 стран. Первым руку помощи протянул Азербайджан.

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