Эрдоган: США направили террористам Сирии 50 тысяч фур оружия

"Мы всерьез обеспокоены тем, что США направляют террористам Сирии 50 тысяч фур оружия".

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американской делегацией во главе с министром торговли США Уилбуром Россом.

"Во времена Барака Обамы я предложил создать буферную зону, но это предложение было отклонено. И это при том, что сам Обама хорошо воспринял наше предложение. Дональд Трамп тоже нормально отнесся к нему. Поэтому необходимо безотлагательно приступить к реализации этого предложения. После решения этой задачи нам будет значительно проще бороться с террористическими группировками", - отметил Эрдоган.