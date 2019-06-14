СМИ: США направили террористической РПК в Сирии 200 грузовиков с оружием

США 14 июня направили террористической РПК/YPG-PYD 200 грузовиков с оружием и бронетехнику.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Haberler.

Сообщается, что по утверждениям, оружие направлено Демократическим силам Сирии. Эта структура сформирована из боевиков PKK/YPG-PYD.

По информации, США намерены построить новую военную базу в сирийских регионах Дейр-эз-Зор и Хасеке.

Сообщается, что грузовики прошли погранично-пропускной пункт Семалка в подконтрольной курдам северной части Ирака и достигли Демократических сил Сирии в сирийском поселке Айн-эль-Араб (Кобани).