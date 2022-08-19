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США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи в $775 млн

США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи в $775 млн США намерены вскоре выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до $775 млн.
В регионе
19 августа 2022 г. 20:19
США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи в $775 млн

Администрация США намерена вскоре выделить Украине очередной пакет военной помощи в размере до $775 млн, в который войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов к ним.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Пентагона высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

"У нас есть еще один крупный пакет помощи в области безопасности, который мы собираемся представить. Объем этого пакета составит до $775 млн", - рассказала она.

По словам представителя американского оборонного ведомства, в пакет также войдут 15 малозаметных разведывательных беспилотных летательных аппаратов Sky Eagle "для проведения более эффективной разведки в районе линии фронта", высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW.

Помимо этого было отмечено, что США изучают возможность передачи Киеву новых вооружений, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi ayıracaq
Версия на английском языке Washington intends to allocate new package of military assistance to Ukraine

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