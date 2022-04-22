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США намерены выделить Грузии $132 млн

США намерены выделить Грузии $132 млн США в 2022 году планируют выделить Грузии 132 млн долларов США в качестве помощи.
В регионе
22 апреля 2022 г. 08:26
США намерены выделить Грузии $132 млн

США в 2022 году планируют выделить Грузии 132 млн долларов США в качестве помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сенатор Боб Кейси на пресс-конференции в Тбилиси.

"В течение последних 30 лет мы поддерживаем Грузию, и по фискальному бюджету 2022 года уже будет выделено 132 млн (долларов). Это действительно существенная помощь", - сказал сенатор.

Он добавил, что эти деньги в том числе будут потрачены на осуществление "Инициативы об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии", которая была подписана в октябре 2021 года во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Тбилиси.

Отметим, что Кейси прибыл в Тбилиси в составе делегации американских законодателей в четверг. Делегацией руководит сенатор Крис Кунс. Сенаторы уже встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ bu il Gürcüstana 132 milyon dollar yardım ayırmağı planlaşdırır

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