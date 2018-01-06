США намерены изменить ядерную сделку с Ираном

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Американская администрация намерена выполнить обещание президента Дональда Трампа и внести изменения в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в опубликованном в пятницу интервью агентству Associated Press.

"Президент сказал, что он собирается либо исправить его (СВПД - прим. ред), либо отменить, - отметил глава американской дипломатии. - Сейчас мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и исправить его".

Тиллерсон пояснил, что администрация Трампа работает с ключевыми членами Конгресса по законодательным вопросам с целью оставить Соединенные Штаты в соглашении по иранской ядерной программе. Как отметил госсекретарь, необходимые для этого изменения могут быть внесены в законодательство страны на следующей неделе.