США надеются на готовность РФ возобновить диалог по контролю над вооружениями

США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили свою готовность начать с РФ переговоры по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили свою готовность начать с РФ переговоры по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Как передает Report , об этом газете "Коммерсант" сообщили в посольстве США в Москве.

В дипмиссии отметили, что российские власти пока не отреагировали на это предложение, но американская сторона надеется, что ответ будет.

Российский МИД в свою очередь подтвердил "Ъ", что американские идеи доводятся до Москвы "по различным каналам". В министерстве уточнили, что "по форме и содержанию потенциального ответа" на предложения Вашингтона Россия определится "со временем".

Напомним, что Госдума РФ 18 октября приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В тот же день США провели подземные испытания на ядерном полигоне в штате Невада.