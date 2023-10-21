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США надеются на готовность РФ возобновить диалог по контролю над вооружениями

США надеются на готовность РФ возобновить диалог по контролю над вооружениями США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили свою готовность начать с РФ переговоры по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
В регионе
21 октября 2023 г. 07:33
США надеются на готовность РФ возобновить диалог по контролю над вооружениями

США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили свою готовность начать с РФ переговоры по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Как передает Report, об этом газете "Коммерсант" сообщили в посольстве США в Москве.

В дипмиссии отметили, что российские власти пока не отреагировали на это предложение, но американская сторона надеется, что ответ будет.

Российский МИД в свою очередь подтвердил "Ъ", что американские идеи доводятся до Москвы "по различным каналам". В министерстве уточнили, что "по форме и содержанию потенциального ответа" на предложения Вашингтона Россия определится "со временем".

Напомним, что Госдума РФ 18 октября приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В тот же день США провели подземные испытания на ядерном полигоне в штате Невада.

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